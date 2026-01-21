الرياض - كتبت رنا صلاح - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستمر يومين.

عباس وبوتين يبحثان في موسكو الخميس تطورات الأوضاع في فلسطين

ومن المقرر أن يلتقي عباس الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، ووقف التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف إجراءات تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويناقش الرئيسان خلال لقائهما عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.