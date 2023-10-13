انت الأن تتابع خبر أعداد الشهداء ترتفع ونفير الجمعة حاسم وقمع مظاهرات داعمة لفلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت في منتصف الليلة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدا و7262 مصابا.

يذكر ان حركة المقاومة الإسلامية حماس كانت قد دعت لتواصل وتصاعد الفعل المقاوم بوجه الاحتلال في كل المناطق والساحات، وجعل الجمعة يوم غضب ونار ودمار على الاحتلال ومستوطنيه.

وحيت جماهير شعبها في الضفة الغربية الذين هبوا للانخراط في طوفان الأقصى؛ ولبوا النداء للتصدي للاحتلال ومستوطنيه وأشعلوا نقاط المواجهة والتماس معه في المناطق كافة.



وشدت على أيدي المقاومة الباسلة وعملياتها النوعية، وخاصة عمليات إطلاق النار التي تصاعدت في الساعات الأخيرة بالقدس وقلقيلية وجنين وغيرها من المناطق.

من ناحية ثانية، واصلت الشرطة الفرنسية مواجهاتها ضد مظاهرات داعمة لفلسطين ومتضامنة مع قطاع غزة واستخدمت قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المطالبين بوقف العدوان المتواصل، الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى ودمارا واسعا في مبان سكنية ومرافق حيوية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قرر في وقت سابق، حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، غير أن ذلك لم يمنع خروج مسيرات في باريس للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما خرجت أمس مظاهرات في مدن فرنسية أخرى منها ليون ومارسيليا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأفادت تقارير باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ووثقت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على منصات التواصل جوانب منها.