الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف تسع ناقلات نفط تابعة لما يعرف بـ"أسطول الظل"، إضافة إلى ثماني كيانات مرتبطة بها، وذلك في إطار تكثيف الضغط على إيران على خلفية قتل متظاهرين خلال الاضطرابات الأخيرة.

واشنطن تضرب أسطول الظل الإيراني بعقوبات جديدة

وأوضحت الوزارة أن الناقلات والشركات المالكة أو المشغلة لها، والتي تتخذ بعض منها مقار في الهند وسلطنة عمان والإمارات، نقلت مجتمعة نفطاً ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العقوبات الجديدة تستهدف "عنصراً أساسياً في الآلية التي تعتمد عليها إيران للحصول على الأموال لاستخدامها في قمع شعبها"، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي يحاول النظام الإيراني تحويلها إلى مصارف خارجية.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن آلاف الأشخاص، بينهم بعض المارة، قتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي وُصفت بأنها أكبر حملة منذ ثورة 1979.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مراراً بالتدخل في إيران بسبب قتل المتظاهرين، إلا أن الاحتجاجات هدأت خلال الأسبوع الماضي، ما دفعه إلى تخفيف لهجته تجاه طهران.