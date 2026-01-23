الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى نزوح نحو 100 أسرة فلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة تصاعد أعمال العنف والتهديد والترهيب.

هجمات المستوطنين تُهجّر نحو 100 أسرة فلسطينية من الضفة خلال أسبوعين

وأوضح المكتب، في تقرير صدر الجمعة، أن الهجمات المتواصلة من قبل المستوطنين أسفرت عن تهجير أكثر من 100 أسرة من خمس تجمعات فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن غالبية الأسر النازحة تعود إلى التجمع البدوي “رأس عين العوجا” في محافظة أريحا شرقي الضفة.

تعطيل سبل العيش وتقويض الشعور بالأمان

وأشار التقرير إلى أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى تعطيل وصول المزارعين الفلسطينيين إلى منازلهم ومراعيهم ومصادر المياه، فضلًا عن تقويض الشعور بالأمان لدى السكان، ما دفع العديد من الأسر إلى مغادرة مناطق سكنها قسرًا.

وبيّن “أوتشا” أنه في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، بدأت 77 أسرة فلسطينية تضم 375 شخصًا، بينهم 186 طفلًا و91 امرأة، بتفكيك مساكنها ومغادرة منطقة رأس عين العوجا، عقب تصاعد الهجمات، لا سيما خلال ساعات الليل.

تهجير قسري واعتداءات جسدية

وأضاف التقرير أن هذا النزوح جاء بعد تهجير قسري سابق طال 21 أسرة تضم 110 أشخاص، من بينهم 61 طفلًا، في 8 كانون الثاني، إثر سلسلة من هجمات المستوطنين شملت الاعتداء الجسدي على رجل مسن وإصابته، وقطع كابلات الطاقة الشمسية، إضافة إلى تجريف وحرث أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.

احتياجات إنسانية وزراعية عاجلة

وشدد مكتب الأمم المتحدة على أن أكثر من 72 ألف أسرة فلسطينية من المزارعين والرعاة في الضفة الغربية، أي ما يقرب من ثلثي الأسر الزراعية، باتت بحاجة إلى مساعدة زراعية طارئة وعاجلة، في ظل استمرار الاعتداءات وتدهور سبل العيش.