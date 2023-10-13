انت الأن تتابع خبر القسام: مقتل 13 أسيراً في القصف الصهيوني على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام ان 13 أسيرا بينهم اجانب قتلوا في القصف الصهيوني على محافظتي الشمال وغزة خلال 24 ساعة.

وقالت سرايا القدس: قصفنا عند الساعة العاشرة مستوطنات "نير عوز ونير اسحاق وحوليت" برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.

من ناحية ثانية قال مدير عام مستشفى في غزة ان القصف الإسرائيلي طال بعض مخازن الأدوية في القطاع، واستشهد أطفال حديثي الولادة نتيجة القصف.

وبالتزامن مع هذه المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة، وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح الجمعة في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل في أعقاب هجوم حماس.

وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل العقيد ليؤون بار أحد الضباط الكبار بفرقة الضفة الغربية خلال عمليات قتالية في غلاف غزة.