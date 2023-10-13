انت الان تتابع خبر ارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 1500 قتيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشار العلام العبري، إلى ارتفاع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل، والجرحى إلى أكثر من 3400 منذ بدء طوفان الأقصى.

هذا وقالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة كبيرة بـ 150 صاروخا لعسقلان المحتلة ردا على التهجير واستهداف المدنيين.

وذكرت الكتائب أنها أطلقت 3 صواريخ "متبّر" تجاه طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء خان يونس.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.