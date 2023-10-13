انت الان تتابع خبر ارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 1500 قتيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشار الاعلام العبري، إلى ارتفاع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل، والجرحى إلى أكثر من 3400 منذ بدء طوفان الأقصى.

هذا وقالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة كبيرة بـ 150 صاروخا لعسقلان المحتلة ردا على التهجير واستهداف المدنيين.

وذكرت الكتائب أنها أطلقت 3 صواريخ "متبّر" تجاه طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء خان يونس.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن بالونات الجيش الإسرائيلي التي كانت تراقب الحدود بين إسرائيل وغزة تحطمت قبل أسابيع من هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وفي سياق منفصل، اكدت اليونسيف مقتل 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك تقارير بأن العدد قابل للارتفاع.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.