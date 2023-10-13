انت الأن تتابع خبر بريطانيا تدعم االحتلال ورد مزلزل من القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده تقف إلى جانب "إسرائيل" في هذه اللحظة التي يدافعون فيها عن "بلادهم".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه "مقتنع بأن إسرائيل سيكون لها رد فعل متناسب، وستفعل كل ما بوسعها لضرب حماس فقط".

وردا على انتهاكات الاحتلال وتهجير المدنيين في غزة، قصفت كتائب القسام مطار بن غوريون، كما تم الاشتباه بعملية تسلل لمسلحين عبر شاطئ زيكيم.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في كفار سعد بطائرتين من طراز الزواري، وقصفت سديروت بـ50 صاروخا.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في سديروت وفي مستوطنات بغلاف غزة.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، والأهم هو وقف إراقة الدماء، واكد ان واشنطن احتكرت عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وتجاهلت الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال بوتين، إمكانية قيام إسرائيل بعملية عسكرية برية في غزة ستكون لها تداعيات كبيرة.