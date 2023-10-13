انت الأن تتابع خبر بالصور .. الشعوب العربية والإسلامية تهتف لفلسطين بحشود ضخمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حشود واسعة في عدد من الدول العربية والإسلامية نصرة لغزة والشعب الفلسطيني، في جمعة النفير.

ففي العراق شارك الآلاف وسط بغداد في مظاهرة داعمة للفلسطينيين ومنددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية، مرددين عبارة «كلا... كلا... للاحتلال» و«كلا... كلا... أميركا»، فيما رُسم علم إسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون.

كما هتف آلاف اليمنيين في تعز للشعب الفلسطيني وغزة، منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلقت مسيرة حاشدة للتعبير عن تضامنها مع المقاومة الفلسطينية والرفض لجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أما في الأردن الثابتة دائما بموقفها تجاه القضية الفلسطينية، احتشد الآلاف في عدد من محافظات الأردن، وسط هتافات داعمة للمقاومة، ومنددة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة.