انت الأن تتابع خبر يونيسف: مليون شخص في غزة لا يجدون مكانا آمنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة، أن مليون شخص في قطاع غزة لا يجدون مكانا آمنا يلجؤون إليه جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

جاء ذلك في تغريدة على حساب "يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" على منصة "إكس" تعليقا على القصف الإسرائيلي المستمر منذ أيام على المناطق السكنية بالقطاع.

وأضافت المنظمة: "مرعوبون من المشاهد القادمة من غزة، عدد كبير من الأطفال بين الضحايا، مليون شخص ليس لديهم مكانا آمنا للذهاب إليه، هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف العنف على الفور".