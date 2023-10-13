انت الأن تتابع خبر مظاهرات ووقفات في إيرلندا وإيطاليا منددة بجرائم الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت العاصمة الإيرلندية دبلن، ومدينة فينيسيا الإيطالية، مظاهرات ووقفات مؤيدة لشعبنا، وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، ومدن الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة واسعة من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنين مع شعبنا.



وطالب المتظاهرين الحكومتين الإيرلندية والإيطالية وكذلك الاتحاد الأوروبي بسرعة التحرك لوقف المذبحة القائمة والتطهير العرقي بحق شعبنا في القطاع، وفتح طرق الإمدادات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لهم من ماء وغذاء وكهرباء ودواء، كذلك مقاطعة إسرائيل على جميع المستويات.



وأكد المشاركون مواصلة تنظيم المسيرات والتظاهرات للضغط على صناع القرار في أوروبا لحماية الفلسطينيين من استمرار حكومة الاحتلال الفاشية ارتكاب مجازرها الدموية.