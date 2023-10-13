انت الأن تتابع خبر إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال في جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن مواجهات اندلعت في محيط حاجز الجلمة العسكري، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان، الذين خرجوا في مسيرة سلمية تنديداً بجرائم الاحتلال بحق أهالي غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري بالكتف والعشرات بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، أصيب عشرات الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز دوتان العسكري شرق جنين .