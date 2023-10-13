انت الأن تتابع خبر العفو الدولية: قوات الاحتلال مجهزة بقذائف الفوسفور الأبيض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن الوحدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تقصف غزة مجهزة بقذائف الفوسفور الأبيض.

وعبر حسابها على منصة “إكس” الجمعة، قالت المنظمة “لقد تحقق مختبر أدلة الأزمات لدينا من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض”.

وأضافت “إننا نجري تحقيقًا في ما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في المدينة”.

ولفتت المنظمة إلى أن “الفسفور الأبيض هو مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف، وهو يحترق في درجات حرارة عالية جدًا عند تعرضه للهواء ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم. كما يسبب ألمًا مروعًا وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء”.

وأضافت “لذلك لا يجوز أبدًا استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية. وتعتبر غزة إحدى أشد المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم”.

وتابعت “بينما نواصل التحقيق عن كثب في هذه الحالات المقلقة للغاية، نحث إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات، والحرص على تجنيب المدنيين”.

والخميس، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنها تحققت من استخدام إسرائيل قنابل فسفورية في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.