انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف بلدات حدودية جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، بلدتي الضهيرة وعلما الشعب الحدوديتين جنوب لبنان .



وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب تشهد "إطلاق نار متبادلا بين المقاومة والعدو الإسرائيلي".



ولفتت الوكالة إلى أن ذلك "ترافق مع قصف عنيف من قبل الاحتلال الاإسرائيلي للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات الأباتشي".



من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "رصد إطلاق نار من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة والمدفعية ردت على مصدره".



وفي وقت سابق قالت مصادر اعلامية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية قصفت بأكثر من 18 قذيفة محيط بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنان.