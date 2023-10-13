انت الأن تتابع خبر اتفرج .. الاحتلال يرتكب مجزرة بحق مَن طالبهم بالنزوح .. 70 شهيدًا .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بحق ثلاث قوافل للمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول لجنوب وادي غزة بحسب طلب ما كان طلبَ جيش الاحتلال، إذْ خلفت هذه المجزرة حتى اللحظة وفي حصيلة أولية 70 شهيدًا جلّهم أطفال ونساء وأكثر من 200 إصابة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، سقوط أكثر من 40 شهيدًا و150 إصابة جراء استهداف الاحتلال النازحين في قطاع غزة، وتشهد مناطق بقطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمدنيين بسبب قصف الاحتلال العنيف عليها.



وقالت الأمم المتحدة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال 1.1 مليون فلسطيني في غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، وهو ما لاقى ردود أفعال دولية رافضة ومنددة.