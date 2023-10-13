انت الأن تتابع خبر محدث .. بالفديو .. استشهاد صحفي وإصابة 3 في قصف الاحتلال على لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل قصف الجنوب اللبناني، قام بقصف سيارة فيها صحفيين في منطقة بعلما الشعب اللبنانيّة على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

ونقلت الجزيرة استشهاد صحفي (أولي عصام العبد الله مراسل ومصور رويترز) وإصابة 3 بينهم مراسلتها ومصوّرها (كارمن جوخدار وإيلي براخيا).. واشتعال سيارت بث الجزيرة.

وكان قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت في وقت سابق من الجمعة، بلدتي الضهيرة وعلما الشعب الحدوديتين جنوب لبنان .



وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب تشهد "إطلاق نار متبادلا بين المقاومة والعدو الإسرائيلي".



ولفتت الوكالة إلى أن ذلك "ترافق مع قصف عنيف من قبل الاحتلال الاإسرائيلي للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات الأباتشي".



من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "رصد إطلاق نار من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة والمدفعية ردت على مصدره".

وفي وقت سابق قالت مصادر اعلامية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية قصفت بأكثر من 18 قذيفة محيط بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنان.