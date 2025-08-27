الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مدينة مينيابوليس الأمريكية صباح اليوم الأربعاء حادث إطلاق نار مروع استهدف مدرسة البشارة الكاثوليكية (Annunciation Catholic School)، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ما حول أجواء الأسبوع الأول من العام الدراسي إلى فاجعة هزت المجتمع المحلي.

قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مدرسة بمينيابوليس

وأكد حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، وقوع الحادثة، معبراً عن صدمته وحزنه العميق، مشيراً إلى أن السلطات الفيدرالية والمحلية باشرت تحقيقات واسعة في مسرح الجريمة الذي خلف حالة من الخوف والهلع بين الأهالي والطلاب.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، وقع الهجوم في وقت حساس خلال إيصال الأهالي لأبنائهم إلى المدرسة، وأسفر عن وقوع ضحايا متعددين لم يُعلن بعد عن عددهم أو حالتهم الصحية.

وقال حاكم الولاية في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أصلي من أجل أطفالنا ومعلمينا الذين تعكر صفو أسبوعهم الدراسي الأول بفعل هذا العمل العنيف المروع".

وأكدت السلطات أن الموقف بات تحت السيطرة، وأن مطلق النار لم يعد يشكل تهديداً نشطاً للمجتمع، فيما كشفت مصادر مطلعة أن المشتبه به يُعتقد أنه أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه قبل القبض عليه.

وتشهد المدرسة حالياً وجوداً أمنياً مكثفاً، حيث يشارك في التحقيق عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF)، إلى جانب السلطات الحكومية في الولاية.