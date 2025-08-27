 الطفل أحمد البطنيجي يستشهد جوعاً في غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في مشهد مأساوي جديد يعكس حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، استشهد الطفل أحمد البطنيجي، بعد صراع مرير مع مرض "السيلياك" (حساسية القمح) وسوء التغذية الحاد، نتيجة انعدام الغذاء والدواء اللازمين بسبب الحصار والحرب.

قصة أحمد تختصر معاناة آلاف المرضى في القطاع، ممن يواجهون أمراضاً مزمنة دون قدرة على الحصول على العلاج أو الغذاء المناسب، في ظل انهيار المنظومة الصحية ونفاد الأدوية والأغذية المتخصصة.

وكان أحمد يعاني من مرض يتطلب اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين الموجود في القمح والشعير، غير أن ظروف الحرب جعلت الحصول على بدائل مثل دقيق الذرة أو الأرز أمراً شبه مستحيل. ومع اعتماد العائلات على المساعدات التي تقتصر على الطحين والخبز، تحول الطعام بالنسبة له إلى مصدر خطر، ليجد نفسه أمام خيار الجوع، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل متسارع حتى استشهاده.

ولم يكن حلم أحمد وعائلته يتجاوز السفر للعلاج خارج غزة وتوفير بيئة غذائية آمنة، لكن الحصار وإغلاق المعابر منع تحقيق ذلك. رحل أحمد وهو يحلم بوجبة آمنة وفرصة علاج، ليصبح شاهداً جديداً على مأساة إنسانية صامتة تفتك بالأطفال والمرضى بعيداً عن أصوات القصف والدخان.