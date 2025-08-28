الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت قناة "كان" الإسرائيلية، الخميس، إن عملية الإنزال الجوي التي نفذتها قوات إسرائيلية قرب جبل المانع جنوب غربي دمشق استهدفت قاعدة للدفاع الجوي كانت تستخدمها قوات إيرانية في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

الإنزال الإسرائيلي على دمشق: ما دوافعه

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فقد عثرت قوات سورية، الثلاثاء، على أجهزة مراقبة وتنصت في الموقع، وأثناء محاولة التعامل معها تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي أسفر عن مقتل سبعة جنود. وأفاد مراسل القناة أن المقاتلات الإسرائيلية نفذت عدة غارات مباشرة استهدفت الجنود السوريين أثناء محاولتهم تدمير تلك الأجهزة.

وكان مصدران في الجيش السوري قد أكدا لوكالة "رويترز" أن وحدة من الجيش الإسرائيلي نفذت إنزالاً جوياً على منطقة استراتيجية مرتفعة جنوب غربي دمشق، واستمرت العملية نحو ساعتين قبل مغادرة القوات الإسرائيلية.

ووفق ما أفاد به مراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد وصلت أربع مروحيات إسرائيلية ونفذت عملية إنزال جوي لعشرات الجنود دون وقوع اشتباك مباشر بينهم وبين القوات السورية. واستمرت العملية أكثر من ساعتين، حيث قام الجنود الإسرائيليون بمهام لم تُعرف طبيعتها، ولم يتضح الهدف الدقيق من العملية.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات من الجيش السوري تمكنت من تدمير جزء من منظومات التنصت بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة، بينما جرى سحب جثامين الجنود السوريين الذين قتلوا في القصف.

ويُذكر أن جبل المانع كان يضم في السابق قاعدة رئيسية للدفاع الجوي تشغلها إيران، غير أن إسرائيل دمرتها قبل سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد، فيما يتمركز حالياً في الموقع عدد من قوات الجيش السوري الجديد.