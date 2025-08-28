الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن الفيضانات التي اجتاحت اليمن منذ أبريل/نيسان الماضي، تسببت بتضرر نحو 360 ألف شخص، في حين أُصيب 48 ألف أسرة بأضرار مادية جسيمة.

360 ألف متضرر بالفيضانات في اليمن

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الفيضانات أدت إلى تدمير المنازل وتعطيل الحياة اليومية، مما وضع المجتمعات المحلية في أزمة حادة.

وأضافت المفوضية أنها تعمل بالتعاون مع شركائها على تقديم الإغاثة اللازمة للمناطق المتضررة، وسط استمرار الأمطار والسيول الغزيرة التي تفاقمت خلال أغسطس/آب الجاري، مسببة خسائر بشرية ومادية، وتدمير بعض الطرق وانقطاع خطوط الكهرباء والمياه.

ويعاني اليمن منذ أكثر من عشر سنوات من ضعف البنية التحتية بسبب الحرب المستمرة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، ما زاد من معاناة السكان وأضعف قدرتهم على مواجهة الكوارث الطبيعية والخدمات الأساسية.