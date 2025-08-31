الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة استهدفت "أبو عبيدة"، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

نتنياهو يعلن استهداف أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) والجيش شنّوا "هجومًا على المتحدث باسم حماس... أبو عبيدة"، معربًا عن أمله ألا يكون بين أيديهم بعد الآن، مشيرًا إلى أن النتائج النهائية لم تتضح بعد.

من جانبه، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "أبو عبيدة" قُتل في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز الشاباك يوم الجمعة في قطاع غزة