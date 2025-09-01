الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد عدة فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر الاثنين، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة، مع استمرار تدمير المنازل في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

غزة: قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية متواصلة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر طبية، بأن خمسة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية في شارع النفق شمال مدينة غزة. كما ارتقت سيدة وطفل جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو مراد في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وأضافت المصادر وصول أربعة شهداء ومصابين إلى مستشفى الشفاء غرب غزة، نتيجة قصف منزل عائلة دبابش في محيط مفرق الغزالي بحي الشيخ رضوان.

وفي حي الزيتون، تصاعدت ألسنة الدخان جراء قصف صاروخي، مع استمرار نسف المباني السكنية بواسطة "روبوتات" مفخخة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مخلفًا استشهاد 63,459 فلسطينياً، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وإصابة 160,256 آخرين، في حصيلة غير نهائية، وسط صعوبة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الضحايا العالقين تحت الركام والطرقات.