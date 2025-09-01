الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت كوريا الجنوبية، اعتبارا من اليوم الاثنين، مهامها في رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيلول الحالي، خلفا لدولة بنما، وذلك ضمن نظام التناوب الشهري بين الدول الأعضاء في المجلس.

كوريا تتسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي

ومن المقرر أن يعقد مندوب كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيسا للمجلس، مؤتمرا صحفيا مساء يوم غد الثلاثاء (بتوقيت نيويورك)، يستعرض خلاله برنامج عمل المجلس خلال الشهر الحالي، وذلك بعد اعتماد البرنامج رسميا في جلسة صباحية يعقدها المجلس.



ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 دولة عضوا، لكل منها صوت واحد، بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا، إلى جانب 10 دول غير دائمة العضوية يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين.



وتضم قائمة الدول غير الدائمة الأعضاء حاليا: كوريا الجنوبية، بنما، الباكستان، غويانا، اليونان، الجزائر، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، والصومال.



ويعد مجلس الأمن الدولي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، إلى جانب كل من: الجمعية العامة، الأمانة العامة، محكمة العدل الدولية، مجلس الوصاية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.