الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أفغانستان كارثة إنسانية جديدة بعدما ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات شرق البلاد منتصف ليل الأحد الاثنين، مخلّفًا أكثر من 1400 قتيل وآلاف المشردين الذين اضطروا إلى قضاء لياليهم في العراء خوفًا من الهزات الارتدادية المتتالية التي ضربت المنطقة وحولت القرى إلى أنقاض.

زلزال أفغانستان يخلّف 1400 قتيل وآلاف المشردين

وأوضحت سلطات طالبان أن نحو 7 آلاف منزل دُمّر بالكامل أو تضرر بشدة، ما أدى إلى تشريد آلاف الأسر التي باتت بحاجة ماسة إلى المأوى والغذاء، في وقت ما تزال الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال تعيق وصول فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررًا، خصوصًا في ولاية كونار.

وشهدت ولايات ننكرهار وجلال آباد مشاهد مأساوية لعائلات تفترش الأرض وتلتحف السماء، إذ يؤكد الناجون أن الخوف من السقوط تحت الأنقاض دفعهم لترك بيوتهم، حتى تلك التي لم تنهَر بالكامل. وأكد سكان محليون أن الهزات الارتدادية المستمرة تزيد من حالة الذعر وتجبرهم على البقاء في العراء.

الأمم المتحدة أعلنت جاهزية 14 ألف خيمة للتوزيع، فيما أشار الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى امتلاكه 700 خيمة، غير أن العوائق اللوجستية تعرقل وصول المساعدات.

بدوره، حذر المسؤول الحكومي إعجاز الحق ياد من خطورة لجوء الناجين إلى مناطق منخفضة كالحقول ومجاري الأنهر، ما يعرضهم لمزيد من الانهيارات الأرضية، مشددًا على أن الوضع في المنطقة “خطير للغاية”.

وتأتي هذه الكارثة لتفاقم معاناة بلد يعاني أصلاً من أزمة غذائية حادة، حيث أكد برنامج الأغذية العالمي أن هذه الكارثة "آخر ما تحتاجه الأسر التي لديها أطفال صغار"، في تذكير مؤلم بهشاشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان التي سبق أن شهدت دمارًا واسعًا في زلزال ولاية هرات عام 2023.