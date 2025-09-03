الرياض - كتبت رنا صلاح - أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسلسلة تصريحات لافتة، هاجم فيها إدارة الرئيس جو بايدن بشدة، متهمًا إياها بـ"عدم الكفاءة"، ومؤكدًا أن سياساته الاقتصادية القائمة على الرسوم الجمركية ساهمت في إعادة الصناعات الأمريكية إلى الداخل. كما توعد بفرض عقوبات جديدة على الهند بسبب استيرادها النفط الروسي، وأعلن أنه سيتحدث قريبًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا "خلال فترة وجيزة".

ترمب يتوعد بإنهاء حرب أوكرانيا ويفرض عقوبات

وأكد ترمب أن الصراع في أوكرانيا يمثل "أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية"، موضحًا أنه يعتزم فتح حوار مباشر مع بوتين خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن يتخذ الأخير قرارًا حاسمًا بشأن أوكرانيا في غضون أسبوعين، وقال بوضوح: "أريد للحرب الغبية في أوكرانيا أن تتوقف".

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على الهند جراء شرائها النفط الروسي كلّفت موسكو مئات المليارات من الدولارات، مضيفًا أنه يعمل على فرض عقوبات إضافية. وفي رسالة موجهة إلى الصين، قال ترمب: "ساعدنا الصين في الحصول على حريتها ولكننا لم نحصل منها على التقدير الذي نستحقه".

كما طمأن بولندا بشأن موقفه من حلف الناتو، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستبقي قواتها هناك، بل وستزيدها إذا رغبت وارسو في ذلك، واصفًا بولندا بأنها "دولة حليفة".

وعلى الصعيد الداخلي، شن ترمب هجومًا لاذعًا على الديمقراطيين، واصفًا إياهم بـ"المرضى"، معتبرًا أنهم يسعون لصرف الانتباه عن إنجازاته. وأكد أن إدارته السابقة أنهت سبع حروب، نصفها بفضل الرسوم الجمركية واتفاقيات التجارة، كما تطرق إلى أزمة الهجرة، متهمًا فنزويلا بإرسال "ملايين الأشخاص، بينهم رجال عصابات ومجرمون" إلى الولايات المتحدة.

وفي الملف الاقتصادي، أعرب ترمب عن ثقته في قدرة بلاده على تفادي الإغلاق الحكومي والتوصل إلى "موازنة ممتازة"، مؤكدًا أن المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة سيكون أفضل بفضل سياساته.