الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية، مؤكدة أن الهجمات تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على اليمن".

القوات اليمنية تعلن قصف أهداف إسرائيلية جديدة

وجاء في البيان أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً فرط صوتي من طراز "فلسطين2" نحو هدف وصف بالمهم والحساس غرب مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنه أصاب هدفه بنجاح وأدى إلى حالة هلع واسعة تسببت في هروب "الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ".

كما أشار البيان إلى أن سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية بطائرة مسيّرة استهدفت هدفاً حيوياً في منطقة حيفا المحتلة، مضيفاً أن العملية "حققت هدفها بنجاح".

وأكدت القوات اليمنية أن هذه العمليات العسكرية تأتي بالتزامن مع استعدادات أبناء اليمن والأمة الإسلامية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، مذكّرة بما وصفته "الرسالة النبوية التي وحّدت العرب في أمة واحدة وأوصت بنصرة المظلوم ومواجهة الأعداء".

وأضاف البيان أن القوات اليمنية "مستمرة في أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان عليها"، خاتماً بشعار "عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة".

ووفق البيان، صدر الإعلان من صنعاء بتاريخ 11 ربيع أول 1447 هـ الموافق 3 سبتمبر 2025 م.