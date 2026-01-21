الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعا ملحوظا اليوم الأربعاء ، حيث قفز سعر الغرام بمقدار 18 ريالا ، وذلك نتيجة للتقلبات العالمية في سوق المعدن النفيس. تأتي هذه الزيادة وسط اهتمام كبير من المستثمرين في المملكة ، الذين يتطلعون إلى حفظ قيمة أموالهم في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة. تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تواصل ارتفاعها في المستقبل القريب ، مما يعكس حركة السوق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بالسعودية اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بزيادة 18 ريالاً للغرام

أسعار الذهب في السوق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب عيار 24 اليوم إلى مستوى 290 ريالا للغرام ، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 265 ريالا. هذا الارتفاع يعد مؤشرا على الطلب القوي من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء ، في ظل الاهتمام المتزايد بالمعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار.

تأثير السوق العالمية

تؤثر أسعار الذهب العالمية بشكل مباشر على السوق المحلي ، حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاعا في الأسعار بسبب زيادة الطلب في الأسواق العالمية. التحليلات تشير إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر في الأسابيع المقبلة ، مما يزيد من حالة اليقظة بين المستثمرين والمحللين.

الاستثمار في الذهب

يشهد الاستثمار في الذهب إقبالا كبيرا في السعودية ، حيث يعد الذهب من الأصول المفضلة لدى الكثيرين. يأتي ذلك مع توجه عدد من الأفراد والشركات إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على الثروات في ظل الضغوط المالية العالمية.

توقعات الأسعار المستقبلية

تتوقع العديد من الدراسات أن تظل أسعار الذهب مرتفعة في الفترة المقبلة ، بسبب المخاوف الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق. يسعى المستثمرون إلى استغلال هذه الفرصة للاستفادة من العوائد المحتملة من استثماراتهم في المعدن النفيس.