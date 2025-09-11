 هولندا تعتزم حظر واردات من المستوطنات الإسرائيلية

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الخارجية الهولندي للبرلمان إن الحكومة تعتزم حظر استيراد السلع من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل؛ بسبب خطط إسرائيل في الضفة الغربية وهجومها العسكري في غزة.

وفرضت هولندا حظراً على دخول وزيرين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في يوليو (تموز) الماضي، متهمة إياهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، والدعوة إلى «تطهير عِرقي» في غزة، لكن الحكومة كانت مترددة في اتخاذ خطوات أخرى حتى الآن، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

واستقال وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب، الشهر الماضي؛ لأنه قال إنه لم يشعر بأي دعم داخل الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل.

لكن خليفته ديفيد فان فيل قال، للبرلمان، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إنه أصدر تعليمات إلى وزارته بصياغة مرسوم حكومي بشأن حظر الاستيراد، مضيفاً أن الإجراء سيُنفّذ في أقرب وقت.

وتُعد هولندا من أكبر المشترين للبضائع الإسرائيلية عالمياً، لكن فان فيل لم يذكر حجم البضائع المستوردة حالياً من المستوطنات اليهودية.

ويَعد معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، بموجب القانون الدولي، بينما تعدُّها الحكومة الإسرائيلية قانونية، بموجب قوانينها الخاصة، في حين أن بعضاً مما يسمى «البؤر الاستيطانية» غير قانونية، لكن غالباً ما يجري التساهل معها، وأحياناً يجري تقنين وضعها لاحقاً.

وقال فان فيل إن هولندا تدعم أيضاً خطط المفوضية الأوروبية لتعليق التدابير المرتبطة بالتجارة في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.