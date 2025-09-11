الرياض - كتبت رنا صلاح - وقعت وزارة الطاقة السورية، الخميس، مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية تتضمن تقديم منحة إلى سوريا لتزويدها بمليون و650 ألف برميل من النفط الخام، وذلك بمقر الوزارة في دمشق.

1.650 مليون برميل نفط خام من السعودية لسوريا

ولفت وزير الطاقة السوري محمد البشير في تصريح صحفي إلى أن المنحة تأتي في إطار دعم السعودية لسوريا وسيكون لها أثر في تحقيق التنمية وإعادة البناء والإعمار، مبينا أنه سيتم تحويل النفط الخام إلى مصفاة بانياس لتكريره ومن ثم تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية الناتجة،

وكانت وزارة الطاقة السورية وقعت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي اتفاقية و6 مذكرات تفاهم مع شركات سعودية في مجالات البترول والكهرباء.