الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت إيرلندا، الخميس، أنها لن تشارك في مسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية لعام 2026 في حال مشاركة إسرائيل.

إيرلندا تشترط على يوروفيجن بشأن إسرائيل

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية، في بيان، إن "مشاركة إيرلندا ستكون غير مقبولة في ضوء خسائر الأرواح الفادحة والمستمرة في غزة".

وتجدر الإشارة إلى أن إيرلندا فازت بمسابقة الأغنية الأوروبية 7 مرات، أي أكثر من أي دولة أخرى.

وأوضحت الهيئة أن القرار النهائي سيُتخذ عندما يصدر اتحاد البث الأوروبي حكمه بشأن هذه المسألة، عقب المخاوف التي أثارها عدد من الأعضاء في الجمعية العامة التي عُقدت في تموز.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أيار إلى استبعاد إسرائيل من المسابقة.

وأشار إلى أن روسيا لم يُسمح لها بالمشاركة منذ هجومها على أوكرانيا في 2022، وقال "ينبغي لإسرائيل عدم المشاركة أيضا لأنه لا يمكننا القبول بازدواجية المعايير في المجال الثقافي".

وينظم اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي مسابقة "يوروفيجن" بالتعاون مع أعضائه من هيئات البث الوطنية العامة في أكثر من 35 دولة، ومنها إيرلندا.