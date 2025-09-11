الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتبرت حركة حماس، الخميس، الهجوم الإسرائيلي على قادتها في العاصمة القطرية الدوحة "جريمة مكتملة الأركان"، مؤكدة أنه لم يكن مجرد محاولة اغتيال للوفد، بل "قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته".

حماس: هجوم الدوحة محاولة اغتيال لمسار التفاوض

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للقيادي في الحركة فوزي برهوم، نقلته قناة "الأقصى"، تعليقًا على الهجوم الذي شنته إسرائيل الثلاثاء على مقر سكني لقادة حماس في الدوحة، وأسفر عن نجاة الوفد المفاوض، ومقتل نجل رئيس الوفد خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، وثلاثة مرافقين بالإضافة إلى عنصر أمني قطري.

وقال برهوم إن الهجوم "استهداف مقصود لدور الوسطاء في قطر ومصر"، ووصفه بأنه "تأكيد فج من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته على رفضهم التوصل لأي اتفاق، وإصرارهم على إفشال كل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الإبادة والتجويع وإنهاء الحرب على غزة".

وشدد على أن الهجوم يثبت أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون وحدهم المسؤولية الكاملة عن إفشال وتعطيل جميع محطات التفاوض السابقة".