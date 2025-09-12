الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد أكثر من 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح منذ فجر الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

حصيلة أولية .. أكثر من 20 شهيدا بغزة منذ الفجر

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال على منزل بمنطقة التوام شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال استهدف بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وأضافت المصادر، أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح، فيما استشهد فلسطيني آخر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي منطقة السوداني شمال غرب قطاع غزة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال لأحد المنازل.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد الفلسطيني مهند أبو ميري، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على المدينة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال 3 منازل فجر اليوم تعود لعائلة "أبو ميري" شرقي دير البلح.