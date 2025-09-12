الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم الضغوط الشديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعما له، حُكم على الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو بالسجن مدة 27 عاما وثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة التخطيط لانقلاب واغتيال منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.

خطط لانقلاب .. السجن 27 عاما لرئيس برازيلي سابق

وسارع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى توعّد البرازيل بإجراءات انتقامية، مؤكّدا أنّ الولايات المتحدة "ستردّ بما يتناسب" مع هذا الحكم "الظالم".

وردت البرازيل بالقول إن "التهديدات لن تخيفنا".

وصدر الحكم على بولسونارو البالغ 70 عاما بتأييد أربعة من قضاة المحكمة البرازيلية العليا الخمسة.

وحكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر في قرار سيكون له وقع الزلزال قبل عام ونيف على الانتخابات الرئاسية في العام 2026.

وبموجب الحكم، أُدين الرئيس السابق (2019-2022) بتهمة تزعم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه الاستبدادي في السلطة" بعد هزيمته أمام الرئيس اليساري الحالي.

وبحسب الادعاء فإن المخطط كان ينطوي خصوصا على اغتيال لولا لكنه لم يتحقق بسبب غياب الدعم من القيادة العسكرية.