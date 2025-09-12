الرياض - كتبت رنا صلاح - رحبت قطر الجمعة، ببيان مجلس الأمن الذي أدان الهجوم الإسرائيلي الغادر على مقر سكن الوفد التفاوضي لحركة حماس.

قطر: الهجوم الإسرائيلي وقع بحيّ مكتظ بالمدارس والسفارات والمنازل

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الهجوم الإسرائيلي وقع في حيّ مكتظ بالمدارس والسفارات ومنازل المدنيين.



وشدد رئيس الوزراء القطري على أن هذا الاعتداء يقوّض النظام الدولي، وعلى حق قطر في حماية سيادتها وأمنها، مجددا دور قطر الإنساني والدبلوماسي.

من ناحية ثانية، يعتزم رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين كبار الجمعة، ومن المتوقع أن يناقش معهم الهجوم الإسرائيلي على بلاده ووضع محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متصاعد.