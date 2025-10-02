 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 72 قتيلا

الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة "سيبو" الفلبينية أمس الأربعاء، بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر إلى 72 قتيلا فيما لا تزال الهزات الارتدادية مستمرة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية، قال المجلس الوطني لإدارة الكوارث والحد من المخاطر ،في بيان اليوم الخميس، إن الزلزال أدى إلى إصابة 294 شخصا وتضرر نحو 170959 بينهم أكثر من 20 ألف نازح، كما تم تسجيل انهيارين أرضيين وانهيار مبنيين.



وأشار الى أنه تم إعلان 53 مدينة وبلدية حالة الكوارث إلى جانب إعلان المقاطعة بأكملها منطقة منكوبة، مبينا أن ما يقارب 600 منزل و87 منشأة أخرى تعرضت لأضرار بالغة.



من جهته، أوضح معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل، أنه تم تسجيل أكثر من 2329 هزة ارتدادية بلغت شدة أقواها 5 درجات على مقياس ريختر، محذرا السكان من مخاطر الانهيارات الأرضية وسقوط الأجسام الثقيلة.



وقد ضرب زلزال أمس الأربعاء، منطقة ضحلة في البحر قبالة جزيرة (سيبو) التي يبلغ طولها 200 كيلومتر ويقطنها 4.3 مليون نسمة ما ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء والجسور والعديد من المباني، فيما أظهرت لقطات جوية في مدينة بوغو في مقاطعة سيبو عمليات انتشال ناجين من مبان منهارة.



ويعد زلزال سيبو الأكثر تحقيقا للخسائر البشرية في البلاد منذ عام 2013 حين ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة جزيرة بوهول المجاورة وأسفر عن مقتل 222 شخصا.



وتشهد الفلبين سلسلة من الزلازل المتكررة لوقوعها ضمن منطقة حزام النار في المحيط الهادئ ،حيث يلتقي عدد من الصفائح التكتونية ما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي والبركاني بشكل دائم.