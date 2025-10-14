الرياض - كتبت رنا صلاح - قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، إن تقديرات تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار.

الأمم المتحدة: 70 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أوضح البرنامج أن نحو 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل فى قطاع غزة جراء الحرب، متوقعا أن يتم اكتشاف الكثير من الجثث خلال عملية إزالة الحطام.

وأشار إلى أن الحرب تركت آثارا كارثية غير مسبوقة، إذ خلفت أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض والركام، إضافة إلى تدمير الجزء الأكبر من البنية التحتية الأساسية.

وأكد البرنامج الأممي أن تعافي قطاع غزة سيحتاج إلى وقت طويل وجهود دولية منسقة تشمل إعادة البناء والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مشددا على ضرورة البدء بالعمل في إطار خطة شاملة ومستدامة.