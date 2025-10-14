الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، إن الدفعة الأولى من جثامين شهداء فلسطينيين وصلت إلى القطاع بعد تسليم الاحتلال الإسرائيلي لها

الاحتلال يسلم الدفعة الأولى من جثامين شهداء فلسطينيين

وأعلن مدير مستشفى ناصر، محمد زقوت، استلام جثامين 45 شهيدا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.



وقال زقوت في مؤتمر صحافي، "استلمنا من اللجنة الدولية للصليب الاحمر 45 جثمانا. هناك لجنة مختصة تقوم بفحص الجثث ومحاولة التعرف عليها. لا يوجد معلومات عن هوية الشهداء، لكن حصلنا على وعد من الصليب الاحمر بالحصول على قائمة بأسمائهم قريبا".



ولا تزال إسرائيل تحتجز مئات جثامين الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جثامين عناصر من حركة حماس شاركوا في الهجوم والحرب التي تلته.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت سابقا عن جاهزية الطواقم الطبية من خلال لجنة إدارة جثامين الشهداء، لاستلام جثامين الشهداء، والتعامل معها وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات، حيث جُهزت فرق الطب الشرعي والإسعاف والطواقم التمريضية والفنية لضمان إتمام عمليات الاستلام والفحص والتوثيق والتسليم إلى ذوي الشهداء.



وأكّدت الوزارة أن كوادرها تواصل أداء واجبها الإنساني والمهني رغم الظروف القاسية والإمكانات المحدودة.



وأشارت إلى أنه سيتم نشر رابط خاص لعرض المقتنيات والعلامات المميزة للجثامين في حال توفرت للاستدلال والتعرف عليها من قبل الأهالي.