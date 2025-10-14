 الرئيس السوري يزور روسيا الأربعاء

\u0627\u0644\u0631\u064a\u0627\u0636 - \u0643\u062a\u0628\u062a \u0631\u0646\u0627 \u0635\u0644\u0627\u062d - \u0642\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0644\u0641\u0632\u064a\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a\r\n\r\n \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0633\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0623\u0631\u0628\u0639\u0627\u0621\r\n\r\n \u0625\u0646\u0651 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a \u0623\u062d\u0645\u062f \u0627\u0644\u0634\u0631\u0639 \u0633\u064a\u0632\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0633\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0623\u0631\u0628\u0639\u0627\u0621.\r\n \r\n