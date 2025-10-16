الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، أن الواقع الصحي في القطاع لم يشهد أي تحسن يُذكر منذ وقف الحرب، مشيراً إلى استمرار الأزمة في الخدمات الطبية ونقص الأدوية الأساسية.

غزة: الوضع الصحي يزداد سوءاً بعد الهدنة

وفي تصريحاته لقناة الجزيرة، وصف أبو سلمية الوضع الصحي بأنه "مأساوي"، لافتاً إلى أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مؤخراً بحاجة ماسة إلى رعاية طبية خاصة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب خلال فترة احتجازهم.



وشدد على ضرورة تدخل عاجل من الجهات الدولية لتوفير الدعم الطبي والإنساني، في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاع الصحي في غزة.