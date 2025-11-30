رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة أنجلوجولد أشانتي المشغلة لمنجم السكري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة "أنجلوجولد أشانتي" (AngloGold Ashanti) مُشغل منجم السكري، لاستعراض تطورات العمل في المنجم، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، والسيد تري سترونج، نائب أول الرئيس لشركة "أفريكا أنجلو جولد أشانتي"، والسفير باسو سانجكو، نائب أول الرئيس في شركة "أفريكا أنجلو أشانتي" للاستدامة والعلاقات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "أنجلوجولد أشانتي" المُشغلة لمنجم السكري، أكبر منجم لإنتاج الذهب في مصر، مؤكدًا وجود خطط طموحة لزيادة إنتاج الذهب من المنجم، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود بين الشركة وجميع الجهات الحكومية المعنية لتسريع العمل وتحقيق هذه المستهدفات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه لأي إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل بمنجم السكري، بما يحقق مصلحة الطرفين المشتركة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم قطاع التعدين، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة، ومثمنًا الشراكة المهمة مع شركة "أنجلوجولد أشانتي" في منجم السكري، الذي يُعد من أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم ويُدار وفق أحدث النظم التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى التعاون مع الشركة في مجال رفع قدرات العاملين بالمنجم، بما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الأصل الوطني المهم.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة هدى منصور عددًا من النقاط المهمة التي سيتم التعاون فيها مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي ستسهم بدورها في زيادة إنتاجية منجم السكري.

بدوره، قال السيد تري سترونج إن شركة "أنجلوجولد أشانتي" هي شركة تعدين عالمية تمتلك خبرة تمتد لأكثر من قرن، مضيفًا: "نثمن شراكاتنا مع الحكومة المصرية، حيث إن استثماراتنا في مصر إيجابية بشكل استثنائي، مدفوعة بالدعم والالتزام الكبير الذي نحصل عليه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بما يُسهم في نجاح مشروعنا المشترك."

وتابع: "نحن ملتزمون بضمان تعظيم استفادة مصر من تطوير قطاع الذهب، من خلال توفير فرص العمل في السوق المحلية، وتنمية مهارات العاملين في القطاع".