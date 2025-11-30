أخبار اليمن : الشوافي يحذّر من اشتداد موجة الصقيع

الشوافي يحذّر من اشتداد موجة الصقيعجدّد الفلكي اليمني عدنان الشوافي التحذير من اشتداد موجة الصقيع الحالية على المرتفعات والأحواض الجبلية خلال الساعات القادمة.

وتَوقَّع الفلكي الشوافي "ارتفاع شدة موجة الصقيع الحالية في المرتفعات والأحواض الجبلية خلال الثلاث الليالي القادمة الى بداية المستوى الثالث (أقرب لتوصف شديدة)".

وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن " تكون الرطوبة بين 30% إلى 45% إلا ان انخفاض درجات الحرارة الصغرى يصل في بعض المناطق الى ما دون الصفر المئوي وبقية العوامل الجوية تساعد على تبريد أعلى حتى في ظل هذا المستوى النسبي للرطوبة"

ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى الحذر من الصقيع والأجواء شديدة البرودة، ومتابعة نشرات الطقس، وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم.