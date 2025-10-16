الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وحدة (تنسيق أعمال الحكومة في المناطق) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن الاستعدادات جارية مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيُعلن في مرحلة لاحقة.

الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة مع مصر لفتح معبر رفح

وأكدت أنه لن تمر أي مساعدات عبر معبر رفح في الوقت الحالي.



وأضافت أن الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد مستمرة بالتنسيق بين إسرائيل ومصر، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح المعبر في مرحلة لاحقة.



ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي، ويكتسب أهمية إنسانية كبيرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.



يُذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي كانت قد انسحبت من معبر رفح عام 2007، ومنذ ذلك الحين لم تشارك في أعمال المراقبة الميدانية، فيما تُشير هذه الخطوة إلى احتمال استئناف دورها ضمن الترتيبات الأمنية الجديدة.



ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات أربع محتجزين.



وأضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح الأربعاء.



وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت أن الاتحاد سيعيد الأربعاء تفعيل بعثة مدنية لمراقبة معبر الحدود بين غزة ومصر، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم تنفيذ خطة السلام ومساندة جهود وقف إطلاق النار.



وأكدت كالاس في منشور على منصة "إكس" أن هذه البعثة يمكن أن تلعب دورا مهما في تثبيت الهدنة وتعزيز الرقابة على المعبر، مشددة على أن خطة السلام "تتطلب دعما دوليا قويا لتحقيق النجاح".