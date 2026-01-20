الرياض - كتبت رنا صلاح - التزاماً بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة مع قسد، وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إيقاف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش السوري.

سوريا .. وقف إطلاق النار 4 أيام بعد الاتفاق مع قسد

وسيتم ذلك اعتبارا من مساء الثلاثاء الموافق لـ20 كانون الثاني 2026 ويستمر لمدة أربعة أيام من تاريخه.



وأكدت وزارة الدفاع أنها ستبقى درع الشعب السوري بكل أطيافه، وأنها لن تدخر جهداً في هذا السبيل، بما يحافظ على أمن واستقرار ونقاء المجتمع السوري الأصيل.



وكانت الرئاسة السورية أعلنت عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.



من جانبها، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية التزامها بوقف إطلاق النار بناء على التفاهم مع الحكومة السورية.