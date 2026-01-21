نعرض لكم الان تفاصيل خبر الغمراوي: توطين صناعة الأنسولين طويل المفعول خطوة محورية لتحقيق الأمن الدوائي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 02:56 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركة جيبتو فارما برئاسة الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس إدارة الشركة، وشركة غان أند لي الصينية، برئاسة السيد دو كاي، المدير التنفيذي للشركة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في مصر.

وتناول الاجتماع مناقشة توطين صناعة مستحضر الأنسولين طويل المفعول في مصر، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي الوطني، إلى جانب استعراض الخطط المتعلقة بتوفير المستحضرات الدوائية الحيوية ذات الأولوية للمرضى، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة الدوائية المصرية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور علي الغمراوي بالوفد المشارك، مؤكدًا الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية للشركاء الصناعيين الوطنيين والدوليين، ومشيرًا إلى أهمية توطين صناعة مستحضر الأنسولين طويل المفعول في مصر، والتي تضطلع فيها شركة جيبتو فارما بدور وطني استراتيجي.

وأوضح الغمراوي أن الهيئة تعمل على تعزيز منظومة الإنتاج الدوائي المحلي، مؤكدًا أن توطين الصناعات الدوائية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والتنظيمي لضمان نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق أقصى استفادة للمرضى والمستثمرين على حد سواء.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركتين عن تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الهيئة يسهم بشكل حاسم في تعزيز الشراكات الدولية، ونقل أحدث التكنولوجيا الدوائية إلى مصر. كما أشادوا برؤية الهيئة الاستراتيجية وجهودها الرامية إلى تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مؤكدين التزامهم بتقديم أحدث الابتكارات الدوائية للسوق المصري، بما يخدم المرضى ويدعم الأمن الدوائي الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية لتعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية المعقدة محليًا، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة وتداول الدواء.

