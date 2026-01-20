«باعشاب طبيعية وشك هيكون مشدود»…النهاردة بالأخص مش هخليكي تقلقي ولا تتوتري من ظهور علامات التجاعيد

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تقدم السن يبدأ ظهور خطوط و تجاعيد في البشرة وذلك الأمر يعد من أكبر المشاكل التي تعاني منها أغلب السيدات، حيث تظهر تلك العلامات في أماكن متعددة مثل اليدين والوجه وأيضا الرقبة، ولا تزال هذه المشكلة معقدة تسعى لحلها السيدات حيث يلجأون إلى استعمال مادة الكولاجين التي لها دور كبير في تجديد الخلايا وشد التجاعيد، والتي تتوفر في بعض الأعشاب الطبيعية، وفيما يلي سوف نتعرف على بعض الاعشاب الطبيعية لزيادة إنتاج الكولاجين.

اعشاب طبيعية لزيادة إنتاج الكولاجين

ينصح الكثير من خبراء التجميل بضرورة شرب الأعشاب الطبيعية لزيادة إفراز مادة الكولاجين التي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد، ومن أبرز تلك الأعشاب ما يلي:

الجينسنغ، حيث يحتوي ذلك العشب على الكثير من العناصر التي تساهم بشكل كبير في إكساب الجلد المرونة اللازمة وأيضا يقوم يعمل على إفراز الكولاجين.

الكركم، والذي يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على علاج الأنسجة المدمرة وأيضا زيادة إفراز الكولاجين.

إلى جانب الزنجبيل، حيث أن له دور كبير في تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم بجانب قدرته الهائلة على زيادة إفراز الكولاجين.

كما أن القرفة، حيث ان تناولها مع الطعام يساهم في تحفيز إفراز الكولاجين اللازم لشد البشرة.

بالإضافة إلى الخضروات الورقية، والتي لها دور قوي وفعال مثل الجرجير والخس وورق العنب والملوخية وغيرها تعمل على تحفيز إفراز الكولاجين نظرا لاحتوائها على مضادات أكسدة.

كيفية تحفيز إنتاج الكولاجين

يمكن استخدام بعض الطرق الطبيعية لتحفيز انتاج الكولاجين، ومن أبرزها ما يلي: