الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستحدد لاحقا موعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية لن تمر عبره.

إسرائيل: فتح معبر رفح مؤجل والمساعدات لن تمر منه

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، في بيان اليوم الخميس، إن "تاريخ فتح المعبر أمام حركة السكان سيُعلن في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة بالتنسيق مع الجانب المصري".

وأضاف البيان "نشدد على أن المساعدات الإنسانية لن تُنقل عبر معبر رفح، إذ لم يتم الاتفاق على ذلك في أي مرحلة"، وأشار إلى أن المساعدات لا تزال تدخل قطاع غزة عبر معابر أخرى.