الرياض - كتبت رنا صلاح - ناشدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، جميع الأطراف مواصلة المضي نحو سلام دائم ومستدام عقب وقف إطلاق النار في غزة، قائلة إنه سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

مديرة صندوق النقد: يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

وبحسب وكالة "يورونيوز" الأوروبية، أضافت جورجيفا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أنها شعرت بالارتياح بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مضيفة: "من المهم أن يشجع جميع المعنيين هذا التوجه نحو سلام دائم ومستدام، وهو أمر سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها".