الرياض - كتبت رنا صلاح - دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان.

حماس تدعو لاستكمال تنفيذ اتفاق غزة الإنساني

وطالبت الحركة، في بيان عاجل، بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والعمل الفوري على بدء عملية إعادة الإعمار، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتطلب تحركًا عاجلًا.



كما دعت حماس إلى استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات مستقلة تم التوافق عليها، لتباشر مهامها في إدارة شؤون القطاع، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتخفيف المعاناة عن المواطنين.