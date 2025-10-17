الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى اتخاذ خطوات سياسية شاملة وذات مغزى تفضي إلى تحقيق حل الدولتين، مؤكداً ضرورة أن تكون حقوق الإنسان محور عمليات التعافي في قطاع غزة.

تورك يدعو لخطوات سياسية نحو حل الدولتين

وفي تصريحاته، شدد تورك على أهمية الإسراع في استعادة وصول الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الطبية لسكان القطاع، مشيراً إلى أن الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم يُعد أساساً لأي حل مستدام.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً دولياً جاداً لضمان العدالة والكرامة لجميع الأطراف، وتعزيز المسار السياسي الذي يحقق السلام العادل والدائم في المنطقة.