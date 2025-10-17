الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين، مراد السوداني، الذي سلمه "وسام اتحاد الكتاب الأفارقة"، في خطوة رمزية وسياسية رفيعة، تأتي تقديراً لمساهمات الرئيس الإبداعية والبحثية في تعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية وصمود الشعب في مواجهة الاحتلال.

عباس يتسلم وسام الكتاب الأفارقة تقديراً للهوية الفلسطينية

يأتي هذا التكريم في وقت تواجه فيه الثقافة والهوية الفلسطينية تحديات وجودية، في ظل محاولات "رواية النقيض الاحتلالي" طمس التاريخ وتزييف الحقائق. وفي هذا السياق، برزت أهمية "الجبهة الثقافية العالمية" كأداة للمقاومة الناعمة، تهدف إلى حشد دعم النخب الفكرية والإبداعية حول العالم، وتأصيل الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية كجزء أساسي من النضال من أجل الحرية والاستقلال.

قام رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين، مراد السوداني، بتسليم الرئيس عباس وسام اتحاد الكتاب الأفارقة وشهادة تقديرية، وذلك نيابة عن رئيس الاتحاد الذي يمثل أكثر من 52 اتحاداً للكتاب في القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، وضع السوداني الرئيس عباس في صورة الوضع الثقافي الفلسطيني في الوطن والشتات، والتحديات التي يواجهها المثقفون والكتاب في معركتهم لتأصيل تاريخ فلسطين وثقافته الراسخة. كما شدد على أهمية الجبهة الثقافية العالمية، التي نجحت في استقطاب رموز ثقافية عالمية بارزة لدعم القضية الفلسطينية العادلة.

سياسياً ودبلوماسياً، يمثل هذا التكريم أكثر من مجرد جائزة ثقافية؛ فهو رسالة تضامن سياسي واضحة من القارة الأفريقية، ممثلة في اتحاداتها الثقافية، مع القضية الفلسطينية. إن منح هذا الوسام للرئيس عباس شخصياً، هو اعتراف برمزية القيادة الفلسطينية في معركة الحفاظ على الهوية الوطنية.